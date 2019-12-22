По всій Україні оголосили штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Вдень у неділю у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вдень 22 грудня у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у наступні три доби на більшій частині територї України пройдуть дощі, денна температура повітря 24 грудня знизиться до 4-9 градусів тепла.

У неділю, 22 грудня, в Україні прогнозується до +14 градусів тепла.

У Києві неділя обіцяє бути з дощем, вітряною, проте теплою – вдень близько +8 +10 градусів.

«Надалі в Україні переважатиме тепла волога погода, а похолодання очікується з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг та «мінуси«, і одразу ожеледиця», – додала синоптик.