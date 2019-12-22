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    По всій Україні оголосили штормове попередження

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    По всій Україні оголосили штормове попередження

    В Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий

    Вдень у неділю у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Вдень 22 грудня у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у наступні три доби на більшій частині територї України пройдуть дощі, денна температура повітря 24 грудня знизиться до 4-9 градусів тепла.

    У неділю, 22 грудня, в Україні прогнозується до +14 градусів тепла.

    У Києві неділя обіцяє бути з дощем, вітряною, проте теплою – вдень близько +8 +10 градусів.

    «Надалі в Україні переважатиме тепла волога погода, а похолодання очікується з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг та «мінуси«, і одразу ожеледиця», – додала синоптик.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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