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    Сьогодні в Україні прогнозується до +14 градусів тепла

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    Сьогодні в Україні прогнозується до +14 градусів тепла

    У Києві неділя обіцяє бути з дощем, вітряною, проте теплою

    У неділю, 22 грудня, в Україні прогнозується до +14 градусів тепла.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «День зимового сонцестояння приходить до нас завтра.Незважаючи на похмуру погоду з невеликими дощами, туманами та мрякою, можна починати розучувати нові або згадувати старі веснянки. Бо сонце почне статечно повертати на літо. 22 грудня в Україні буде тепло», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, протягом дня прогнозується +8+12 градусів, на Півдні до +14 градусів.

    Вітер південно-західний, весняний, до сильного. Повітря завтра повсюди буде вологим, як не з дощем, так з туманом.

    У Києві неділя обіцяє бути з дощем, вітряною, проте теплою – вдень близько +8 +10 градусів.

    «Надалі в Україні переважатиме тепла волога погода, а похолодання очікується з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг та «мінуси«, і одразу ожеледиця», – додала синоптик.

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