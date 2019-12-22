Сьогодні в Україні прогнозується до +14 градусів тепла



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У Києві неділя обіцяє бути з дощем, вітряною, проте теплою

У неділю, 22 грудня, в Україні прогнозується до +14 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«День зимового сонцестояння приходить до нас завтра.Незважаючи на похмуру погоду з невеликими дощами, туманами та мрякою, можна починати розучувати нові або згадувати старі веснянки. Бо сонце почне статечно повертати на літо. 22 грудня в Україні буде тепло», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом дня прогнозується +8+12 градусів, на Півдні до +14 градусів.

Вітер південно-західний, весняний, до сильного. Повітря завтра повсюди буде вологим, як не з дощем, так з туманом.

У Києві неділя обіцяє бути з дощем, вітряною, проте теплою – вдень близько +8 +10 градусів.

«Надалі в Україні переважатиме тепла волога погода, а похолодання очікується з 27-28 грудня. Можливі навіть сніг та «мінуси«, і одразу ожеледиця», – додала синоптик.