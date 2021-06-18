Спустив штани перед жінкою. Кива осоромився у Раді (відео)

Кива вчергове потрапив у неприємний скандал

У мережі з’явилося непристойне відео із народним депутатам від «Опозиційної платформи – За життя» Іллею Кивою. Відповідні кадри оприлюднив Telegram-канал «Через плече».

На відео видно, як Кива сховався біля колони в сесійній залі Верховної Ради. Він приспустив штани до трусів, щоби заправити свою сорочку.

Зазначимо, що Кива робить цю процедуру прямо перед жінкою, яка сидить поруч.

У той день сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Нагадаємо інші скандали, в яких Кива був головним фігурантом. Зокрема, восени він потрапив на «пікантне відео», перебуваючи у Раді.

Раніше Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

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