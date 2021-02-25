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    Побиття українця в Парижі: французька поліція вперше поговорила з потерпілим

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    Жорстоко побитий хлопець&nbsp;тривалий час перебував у комі - Побиття українця в Парижі: французька поліція вперше поговорила з потерпілим
    Жорстоко побитий хлопець тривалий час перебував у комі
    Фото: AFP

    Розмова тривала близько двох годин

    Французька поліція вперше поспілкувалася з українським підлітком Юрієм Кручеником, якого побили у Парижі 15 січня. Розмова тривала близько двох годин.

    Як пише французька газета Le Figaro, його спогади про інцидент є дуже розмитими. Інших деталей не повідомляється.

    Нагадаємо, у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження – своє 15-річчя він зустрів у комі.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    Відомо, що у Юрія переламані руки, ноги, ребра, плечі, зламаний ніс. Також у кількох місцях переламано череп, є гематома й контузія головного мозку. Хлопець переніс шестигодинну операцію на голові, і весь тиждень лікарі тримали його в медичній комі.

    26 січня стало відомо, що хлопець прийшов до тями. Як розповіла мати постраждалого Наталія Фаргат-Крученик, хлопець може рухати кінцівками. А тітка хлопця Ірен уточнила, що Юрій прийшов до тями 23 січня, але наступного дня йому стало гірше.

    У Парижі дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка висунуті обвинувачення, включаючи замах на убивство.

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    Теги: діти Франція бійка напад поліція
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