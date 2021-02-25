  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Дитяче самогубство: в Одесі дівчинка загинула під колесами потяга

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За кілька годин до смерті дівчинка написала у спільну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під потяг - Дитяче самогубство: в Одесі дівчинка загинула під колесами потяга
    За кілька годин до смерті дівчинка написала у спільну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під потяг
    фото: з відкритих джерел

    Зі слів родичів, в їхній родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлювала

    В Одесі 13-річна дівчина потрапила під колеса потяга за станцією «Депо» в Суворовському районі міста.

    Від отриманих травм дитина загинула миттєво.

    Подія сталася вчора, 24 лютого, близько опівночі, повідомляє ГУНП в Одеській області. Зі слів машиніста, він побачив, як дитина перетинала колії, розмовляючи по телефону, і став подавати попереджувальні сигнали. Почувши їх, дівчина лягла прямо на рейки. Машиніст одразу ж застосував екстрене гальмування, але зупинити транспорт вчасно не зміг.

    Зі слів родичів, в їхній родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлювала, натомість її подруга розповіла, що за кілька годин до смерті та написала у спільну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під потяг.

    Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Всі обставини трагедії встановлюються.

    Читайте також:

      Теги: діти Одеса потяг самогубство
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies