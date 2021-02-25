Дитяче самогубство: в Одесі дівчинка загинула під колесами потяга

За кілька годин до смерті дівчинка написала у спільну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під потяг

Зі слів родичів, в їхній родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлювала

В Одесі 13-річна дівчина потрапила під колеса потяга за станцією «Депо» в Суворовському районі міста.

Від отриманих травм дитина загинула миттєво.

Подія сталася вчора, 24 лютого, близько опівночі, повідомляє ГУНП в Одеській області. Зі слів машиніста, він побачив, як дитина перетинала колії, розмовляючи по телефону, і став подавати попереджувальні сигнали. Почувши їх, дівчина лягла прямо на рейки. Машиніст одразу ж застосував екстрене гальмування, але зупинити транспорт вчасно не зміг.

Зі слів родичів, в їхній родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлювала, натомість її подруга розповіла, що за кілька годин до смерті та написала у спільну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під потяг.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство». Всі обставини трагедії встановлюються.