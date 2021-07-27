Подорожуємо комфортно. «Укрзалізниця» запустила потяг із надсучасними вагонами (фото)

В «Укрзалізниці» запевняють, що вагони обладнані сучасними системами відеоспостереження, кондиціонування повітря та іншими зручностями

Серед основних переваг таких вагонів — те, що їх можна використовувати як на довгих, так і на коротких маршрутах

Оновлений потяг курсуватиме на маршруті «Київ–Запоріжжя». Про це інформує пресслужба «Укрзалізниці».

«Продовжуємо відновлювати парк пасажирських вагонів компанії. Паралельно із закупівлею нових вагонів, проводимо модернізацію парку. Чергова партія вагонів вже сьогодні розпочала обслуговувати мандрівників, а загалом у поточному році ми плануємо виконати капітально-відновлювальний ремонт 50 вагонів», — розповів в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Відомо, що ці вагони-трансформери були відремонтовані на власних потужностях виробничих підрозділів «Укрзалізниці» в Бахмачі та Каховці.

В «Укрзалізниці» запевняють, що вони обладнані сучасними системами відеоспостереження, кондиціонування повітря, регулювання температури окремо в кожному купе, кнопкою виклику провідника та індикатором зайнятості вбиральні, а також інформаційними моніторами всередині купе, які показують температуру, швидкість потяга, дату, час та інше.

Крім цього, змін зазнали вбиральні: тепер у вагонах встановлені вакуумні туалети, велике дзеркало та оновлена система подавання води.

Серед основних переваг таких вагонів — те, що їх можна використовувати як на довгих, так і на коротких маршрутах.

Додамо, що в «Укрзалізниці» заявили про затримку руху потяга №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася на залізничному переїзді в Закарпатській області.

Нагадаємо, що нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну.

Тим часом народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи поїздом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

Також нещодавно «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, у якому відсутня система кондиціонування.

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