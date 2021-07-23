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    Аварія на Закарпатті: «Укрзалізниця» попередила про затримку потяга

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    Водій вантажівки спричинив ДТП на залізничному переїзді в Закарпатській області - Аварія на Закарпатті: «Укрзалізниця» попередила про затримку потяга
    Водій вантажівки спричинив ДТП на залізничному переїзді в Закарпатській області
    Фото: Укрзалізниця

    Прибуття поїзда до Києва очікується з запізненням на 2 години 50 хвилин

    В «Укрзалізниці» заявили про затримку руху потяга №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася сьогодні на залізничному переїзді в Закарпатській області. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Зворотний рейс поїзда №13 із Солотвина до Києва вирушить із вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин», – йдеться у повідомленні.

    За останньою інформацією, пасажирів поїзда, що зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді, доставлено до кінцевого пункту призначення.

    Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою, яка виїхала на переїзд, попри сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів.

    Пізніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали п'ятеро осіб: їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.

    Теги: ДТП Закарпаття Укрзалізниця вантажівки потяг залізниця аварія
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    Аварія на Закарпатті: «Укрзалізниця» попередила про затримку потяга