Аварія на Закарпатті: «Укрзалізниця» попередила про затримку потяга

Водій вантажівки спричинив ДТП на залізничному переїзді в Закарпатській області

Прибуття поїзда до Києва очікується з запізненням на 2 години 50 хвилин

В «Укрзалізниці» заявили про затримку руху потяга №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася сьогодні на залізничному переїзді в Закарпатській області. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Зворотний рейс поїзда №13 із Солотвина до Києва вирушить із вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин», – йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, пасажирів поїзда, що зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді, доставлено до кінцевого пункту призначення.

Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою, яка виїхала на переїзд, попри сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали п'ятеро осіб: їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.