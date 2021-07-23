Аварія на Закарпатті: «Укрзалізниця» попередила про затримку потяга
Прибуття поїзда до Києва очікується з запізненням на 2 години 50 хвилин
В «Укрзалізниці» заявили про затримку руху потяга №14 Київ-Солотвино. Причиною стала аварія, яка сталася сьогодні на залізничному переїзді в Закарпатській області. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Зворотний рейс поїзда №13 із Солотвина до Києва вирушить із вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин», – йдеться у повідомленні.
За останньою інформацією, пасажирів поїзда, що зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді, доставлено до кінцевого пункту призначення.
Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою, яка виїхала на переїзд, попри сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів.
Пізніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали п'ятеро осіб: їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.