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    Погода 25 листопада: синоптики обіцяють потепління, місцями пройде сніг

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    В Україні 25 листопада очікується потепління - Погода 25 листопада: синоптики обіцяють потепління, місцями пройде сніг
    В Україні 25 листопада очікується потепління

    Найтепліше буде на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях

    У неділю, 25 листопада, очікується тепла, хмарна погода з випаданням опадів у вигляді дощу і снігу у північному регіоні. Мінімальний рівень тепла очікується в східних регіонах, при цьому рівень тіла не опуститься нижче -7 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На Західній Україні в неділю збережеться відносно тепла погода. Найтепліше буде на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях: до +4... +9, вдень до 0... +4 градусів вночі.

    В інших західних регіонах вдень від 0 до +4, вночі – від -1 до -5 градусів. Хмарно, очікуються опади у вигляді снігу з дощем.

    В Центральній Україні в суботу варто очікувати переважно хмарної погоди з невеликою ймовірністю опадів. Температура вдень від -1 до +1 градусів, вночі – 0... -7 градусів.

    На півдні нашої країни буде сонячно, вдень +6... +9 градусів, вночі 0... -2 градусів. 

    На сході країни переважно хмарно, але опадів не очікується. Найхолодніше буде у Полтавській, Дніпропетровській та Луганській областях: -1... +1, вдень до -7 градусів вночі.

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