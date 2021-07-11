Погода на 11 липня: дуже спекотно і пройдуть дощі
У деяких регіонах України прогнозують грози
11 липня можливі дощі по всі території країни, у Києві – з грозою.
За прогнозом Укргідрометцентру, на заході України буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Серед дня +27...32°C, уночі +14...19°C
На сході буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Пориви вітру до 8 м/с. Серед дня +29...34°C, уночі +14...19°C.
Центр – хмарно з проясненнями. Вдень місцями дощ, гроза. Вдень +28...33°C, вночі +15...20°C.
На півночі очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями дощ, гроза. Вдень +29...34°C, вночі +16...21°C.
У Криму та на півдні України буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями дощ, гроза. Вдень +29...34°C, вночі +16...21°C.
У столиці 11 липня – мінлива хмарність. Вдень місцями дощ, можлива гроза. Вдень +31...33°C, вночі +19...21°C.