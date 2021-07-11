Погода на 11 липня: дуже спекотно і пройдуть дощі

У деяких регіонах України прогнозують грози

11 липня можливі дощі по всі території країни, у Києві – з грозою.

За прогнозом Укргідрометцентру, на заході України буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Серед дня +27...32°C, уночі +14...19°C

На сході буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Пориви вітру до 8 м/с. Серед дня +29...34°C, уночі +14...19°C.

Центр – хмарно з проясненнями. Вдень місцями дощ, гроза. Вдень +28...33°C, вночі +15...20°C.

На півночі очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями дощ, гроза. Вдень +29...34°C, вночі +16...21°C.

У Криму та на півдні України буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями дощ, гроза. Вдень +29...34°C, вночі +16...21°C.

У столиці 11 липня – мінлива хмарність. Вдень місцями дощ, можлива гроза. Вдень +31...33°C, вночі +19...21°C.

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