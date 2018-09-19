Погода на 19 вересня: без опадів, температура до +28



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У Києві сьогодні вдень до +27

Погода на сьогодні: 19 вересня 2018 року в Україні сонячно, опадів не очікується, температура повітря підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході без опадів, небо буде безхмарним. Денна температура становитиме від +25 до +28, вночі до +12.

У північних регіонах опадів не передбачається. Вдень температура від +25 до +27, вночі – від +11 до +14. У центральних областях вдень від +24 до +27, вночі – від +12 до +14.

У східних регіонах вдень від +24 до +27, вночі - від +11 до +14.

На півдні також небо буде безхмарним, температура вдень від +24 до +26, вночі до +14, у Криму також безхмарно і без опадів, вдень до +25, вночі до +12.

сьогодні В Києві без опадів, температура вдень від +25 до +27, вночі від +12 до +14. Вітер південно-західний 3-8 м/сек.