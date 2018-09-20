Погода на 20 вересня: без опадів, температура до +28 графіка



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У Києві сьогодні вдень до +27

Погода на сьогодні: 20 вересня 2018 року в Україні без опадів, температура повітря підніметься до +27. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Укргідрометцентру.

За даними українських синоптиків, на заході без опадів. Денна температура становитиме від +24 до +27, вночі до +13.

На півночі України температура повітря вдень від +24 до +27, вночі до +14. У центральних областях температура від +25 до +28 вдень, вночі до +14.

У східних регіонах денна температура від +24 до +27, вночі до +15. На півдні вдень від +23 до +28, вночі до +16, у Криму без опадів, вдень до +26, вночі до +15.

В Києві сонячно, температура вдень від +25 до +27, вночі від +12 до +14. Вітер західний 3-8 м/с.