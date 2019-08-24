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    Погода на День Незалежності: спека до +33, але місцями дощі

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    Погода на День Незалежності: спека до +33, але місцями дощі

    У Києві 24 серпня буде хмарно, температура вдень до +27

    В Україні у суботу, 24 серпня, опади можливі лише в Карпатах та Приазов'ї, середгня температура вдень 28-33°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «24 серпня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах, вдень і в Приазов'ї окремі короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві 24 серпня буде хмарно, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

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