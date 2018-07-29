Погода на неділю: грози та спека до +33 градусів



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Літній дощ

Дощі пройдуть у західних і південних областях країни, а на півночі та сході України буде сонячна суха погода

У неділю, 29 липня, в Україні очікується спека з підвищеною вологістю. У західних областях і на півдні продовжаться грози.

На півночі і сході країни буде переважно сонячна погода з періодичною хмарністю, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Зазначається, що 29 липня очікуються грозові зливи протягом всього дня. Дощі пройдуть у західних і південних областях країни, а на півночі та сході України буде сонячна суха погода з мінливою хмарністю. Особливо тепло буде в Донецькій і Луганській областях, стовпчики термометрів покажуть від +30 до +33 градусів тепла.

Більш прохолодна погода накриє західні і центральні регіони, де середня температура вдень становитиме від +26 до +29 градусів вище нуля. У центральних і північних областях повітря прогріється від +28 до +31 градуса.

Нагадаємо, температура в липні побила 118 історичних рекордів.

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