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    Погода на неділю: спека до +33 та дощі на заході

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    Погода на неділю: спека до +33 та дощі на заході

    У Києві в неділю без опадів, вдень 30-32 градуси

    У неділю, 26 серпня, погода в Україні буде переважно сухою і спекотною, дощі прогнозують лише в частині західних областей.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Температура повітря на заході складе від 21 до 28 градусів, у Вінницькій і Житомирській областях - до 30-32.

    В північній частині України повітря прогріється до 28-33 градусів, як на півдні і в центрі. У східному регіоні буде від 27 до 31 градуса.

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    У Києві в неділю без опадів, вдень 30-32 градуси.

    Раніше синоптики повідомляли, що у вихідні в Україні збережеться спекотна погода.

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