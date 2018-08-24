У вихідні в Україні збережеться спекотна погода



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У столиці в суботу буде до +30, без опадів

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме тепле і сухе повітря, лише на заході країни - вологе і прохолодне повітря атлантичного походження, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей без опадів, лише в західній частині короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні країни до 19°, на півночі Лівобережжя місцями 6-9°; вдень в Україні 25-30°, у південній частині до 33°.

У Києві - без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 25 серпня найвища температура вдень була +33,1° у 1903 році, найнижча вночі +8,1° у 1950 році.

26 серпня - без опадів, лише в західних областях короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 12-17°, на узбережжях морів до 20°; удень 27-32°, у південних областях до 35°, на крайньому заході 20-24°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-17°, вдень близько 30°.

24 серпня о 9-й годині ранку температура води в Чорному та Азовському морях була 22-26°, у Дніпрі в межах Києва 24°.