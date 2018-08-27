Погода на понеділок: похолодання на заході та спека на решті території України



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У західних та Житомирській областях сьогодні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози

У понеділок, 27 серпня, синоптики прогнозують зниження температури та короткочасні дощі у західних та Житомирській областях, на решті території тепло, малохмарно і сухо.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«У західних та Житомирській областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. На решті території малохмарно і сухо. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16 градусів, на узбережжі морів до 22; вдень у південній частині 30-35, в західних областях 19-24, на решті території 27-32», - йдеться у повідомленні.

У понеділок Києву прогнозують невелику хмарність, але без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15, вдень 30-32.

У Київській області теж спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16, вдень 27-32.

Нагадаємо, на 26 серпня у ДСНС прогнозували грози, місцями сильні дощі, град та шквали 19-24 м/с у більшості західних областей.