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    Погода на понеділок: похолодання на заході та спека на решті території України

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    Погода на понеділок: похолодання на заході та спека на решті території України

    У західних та Житомирській областях сьогодні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози

    У понеділок, 27 серпня, синоптики прогнозують зниження температури та короткочасні дощі у західних та Житомирській областях, на решті території тепло, малохмарно і сухо.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «У західних та Житомирській областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. На решті території малохмарно і сухо. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16 градусів, на узбережжі морів до 22; вдень у південній частині 30-35, в західних областях 19-24, на решті території 27-32», - йдеться у повідомленні.

    У понеділок Києву прогнозують невелику хмарність, але без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15, вдень 30-32.

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    У Київській області теж спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16, вдень 27-32.

    Нагадаємо, на 26 серпня у ДСНС прогнозували грози, місцями сильні дощі, град та шквали 19-24 м/с у більшості західних областей.

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