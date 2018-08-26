Рятувальники попередили українців про грози
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Фото: Главком / Станіслав Груздєв
Гроза в Києві
Грози і шквали очікуються 26 серпня
У неділю, 26 серпня, в Україні очікуються грози і шквали. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій, відповідне повідомлення опубліковане на сайті відомства.
«За повідомленням УкрГідрометцентру, 26 серпня у більшості західних областей грози, місцями сильні дощі, град та шквали 19-24 м/с», - йдеться у ньому.
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