Рятувальники попередили українців про грози



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Фото: Главком / Станіслав Груздєв Гроза в Києві

Грози і шквали очікуються 26 серпня

У неділю, 26 серпня, в Україні очікуються грози і шквали. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій, відповідне повідомлення опубліковане на сайті відомства.

«За повідомленням УкрГідрометцентру, 26 серпня у більшості західних областей грози, місцями сильні дощі, град та шквали 19-24 м/с», - йдеться у ньому.

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