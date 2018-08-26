  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Рятувальники попередили українців про грози

    • Розсилка
    Гроза в Києві - Рятувальники попередили українців про грози
    Фото: Главком / Станіслав Груздєв
    Гроза в Києві

    Грози і шквали очікуються 26 серпня

    У неділю, 26 серпня, в Україні очікуються грози і шквали. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій, відповідне повідомлення опубліковане на сайті відомства.

    «За повідомленням УкрГідрометцентру, 26 серпня у більшості західних областей грози, місцями сильні дощі, град та шквали 19-24 м/с», - йдеться у ньому.

    Читайте також статті: 

    Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

    Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди

    Читайте також
    прогноз погоди ДСНС рятувальники Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ