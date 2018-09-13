Погода на п'ятницю: тепло і без істотних опадів



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У п'ятницю в Києві до +26

14 вересня в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+27 градусів, на Закарпатті +25...+30 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Донецькій області місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, в Донецькій області +13...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, дощ, уночі місцями, подекуди грози, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +22...+27 градусів.