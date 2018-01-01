Погода на п’ятницю: вдень сонячно, вночі «кусючий» мороз

Наразі в Україні господарює антициклон Крістіан

Найближчої ночі на сході, півночі та в центрі України морози місцями сягнуть мінус 20-25 градусів. Водночас із 28 січня очікується суттєве підвищення температури повітря. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталя Діденко. «Антициклон Крістіан вигідно та зручно розташувався в Україні. Організовує нам мороз, сонячну погоду та



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Наразі в Україні господарює антициклон Крістіан

Найближчої ночі на сході, півночі та в центрі України морози місцями сягнуть мінус 20-25 градусів. Водночас із 28 січня очікується суттєве підвищення температури повітря.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталя Діденко.

«Антициклон Крістіан вигідно та зручно розташувався в Україні. Організовує нам мороз, сонячну погоду та слабкий вітер. Завтра також синоптична ситуація особливо не зміниться. В усіх областях переважатиме суха малохмарна навіть сонячна погода. Трохи потрусить снігом на сході, але невеликим та місцями», - зазначила вона.

При цьому, за словами синоптика, «мороз залишається кусючий»: найближчої ночі -12-19 градусів, місцями на сході, півночі та в центрі -20-25 градусів. На півдні вночі -10-14 градусів. А найтеплішою очікується ніч у західних областях: 2-8 градусів морозу.

Захід вдень 26 січня також буде найтеплішим в Україні: від 3 морозу до 2 градусів тепла. Плюсова температура найбільш ймовірна на Закарпатті.

«Більша частина території України завтра вдень отримає від атмосфери -5-10 градусів, на сході та північному сході до -12 градусів», - додала Діденко.

За її даними, у Києві 26 січня вночі -12-14 градусів, завтра вдень -6-8 градусів. Буде сухо та ясно.

Синоптик також повідомила, що холод в Україні триватиме до п'ятниці, а з суботи почнуться перші зрушення в бік потепління. За її словами, у неділю, 28 січня, в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря.