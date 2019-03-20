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    Погода на середу: після нічного дощу в Україні буде сонячно

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    Погода на середу: після нічного дощу в Україні буде сонячно

    Середня температура сьогодні вдень становитиме 6-11° тепла

    У середу, 20 березня, у більшості північних, центральних областей України та в Карпатському регіоні вночі пройдуть опади, температура вночі до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без істотних опадів, лише вночі у більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла, на півдні та сході країни 10-15° тепла; в Карпатах протягом доби 0-5° морозу», - йдеться у повідомленні.

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    У середу у Києві та області вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

    У столиці температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°, на Київщині вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.

    Раніше повідомлялося, що циклон Igor принесе в Україну дощі.

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