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    Погода на сьогодні: дощі і мокрий сніг

    Температура повітря знизиться до - 3°С вночі і до -1..+1°С вдень
    У суботу, 2 грудня, в Україні очікуються дощі і мокрий сніг по всій території України. Про це свідчать дані сайту Укргідрометцентру. Температура повітря знизиться до - 3°С вночі і до -1..+1°С вдень, вітер північно-східний, 7-12 м/с. На півночі прогнозують сніг з дощем, вночі -1..+1°С, вдень +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.
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    Температура повітря знизиться до - 3°С вночі і до -1..+1°С вдень

    У суботу, 2 грудня, в Україні очікуються дощі і мокрий сніг по всій території України. Про це свідчать дані сайту Укргідрометцентру.

    Температура повітря знизиться до - 3°С вночі і до -1..+1°С вдень, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

    На півночі прогнозують сніг з дощем, вночі -1..+1°С, вдень +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

    На сході країни хмарно з проясненням, невеликий дощ, вночі до +4°С, вдень до +7°С, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

    У Києві прогнозують мокрий сніг з дощем, вночі -1...+1°С, вдень до +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

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