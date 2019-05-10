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    Погода на вихідні: буде тепло, але похмуро

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    Погода на вихідні: буде тепло, але похмуро

    У столиці очікуються дощі

    Вихідні 11-12 травня в Україні будуть похмурими і дощовими. Лише в західних областях в неділю опади не очікуються.

    Так, в суботу, 11 травня, дощі і грози пройдуть по всій території країни. Температура повітря на заході складе +17 ... +19 вдень і +7 ... +9 вночі.

    На півночі і в центрі країни очікується +18 ... +20 вдень і +8 ... +10 вночі. У південних областях та Криму вдень очікується +16 ... +20, а вночі +8 ... +10. У східних областях синоптики прогнозують +18 ... +22 вдень і +8 ... +10 вночі.

    У Києві в цей день очікується дощ. Температура повітря +18 ... +20.

    У неділю, 12 травня, на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та Волині буде сухо і переважно сонячно. Температура залишиться на рівні +16 ... +19 вдень і +7 ... +9 вночі.

    На решті території країни продовжаться дощі з грозами. На півночі і в центрі країни очікується +18 ... +20 вдень і +7 ... +10 вночі. На сході країни вдень буде +18 ... +22, а вночі +8 ... +10. У південних областях та Криму стовпчик термометра підніметься до +18 ... +20 вдень і +8 ... +10 вночі.

    У столиці в цей день теж дощитиме. Температура повітря до +20.

     

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