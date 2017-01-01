Погода на вихідні: дощ з мокрим снігом

У Києві в суботу буде 1-3 градуси вдень та від -1 до +1 - вночі

Найближчими вихідними погода в Україні буде змінною: у суботу в більшості регіонів пройдуть дощі з мокрим снігом, у неділю буде переважно сухо. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру на найближчі дні. Так, в суботу, 2 грудня, на заході і півночі будуть йти дощі з мокрим снігом, а в центрі, місцями на півдні та сході обіцяють дощі. Температура в



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У Києві в суботу буде 1-3 градуси вдень та від -1 до +1 - вночі

Найближчими вихідними погода в Україні буде змінною: у суботу в більшості регіонів пройдуть дощі з мокрим снігом, у неділю буде переважно сухо. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру на найближчі дні.

Так, в суботу, 2 грудня, на заході і півночі будуть йти дощі з мокрим снігом, а в центрі, місцями на півдні та сході обіцяють дощі. Температура в західних і північних областях вдень становитиме від -1 до +6, вночі - від -2 до +4. В центрі вдень буде від 2 до 9, вночі від 0 до 5. У східному регіоні вночі 2-4 градуси, вдень - 5-7. На півдні країни буде тепліше всього - 7-11 градусів вдень (у Криму - до +15), а вночі - 3-8 (у Криму - до +11) градусів.

У Києві в суботу буде 1-3 градуси вдень та від -1 до +1 - вночі.

У неділю, 3 грудня, практично по всій країні буде ясна погода, дощі з мокрим снігом можуть піти лише у Закарпатській і Чернівецькій областях. А температура повітря в цей день буде такий: захід і північ - від -1 до +4 вдень, -3 - +4 - вночі; на сході і в центрі вдень від 2 до 7 градусів, вночі - від 0 до 5. На півдні традиційно буде тепліше - вдень 6-11 (у Криму знову до +15) і 6-8 (у Криму - до +11) градусів вночі.