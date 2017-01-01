Погода на вихідні: після потепління прийде штормовий вітер з опадами
- Сьогодні, 14:45
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Синоптик прогнозує 10 грудня складну несприятливу погоду в Україні
У більшій частині України в суботу очікується тепла погода без опадів, у неділю буде суттєве погіршення погоди.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
9 грудня більша частини України буде без опадів, очікується відносно суха погода. Опади прогнозуються лише на заході.
«Температура повітря залишається високою як на цю пору року. Протягом дня на заході буде в межах 2-7 градусів тепла, можливі опади. На півдні значно вище - в межах 6-12 градусів тепла. Погода буде досить комфортною», - зазначила Діденко.
Синоптик прогнозує 10 грудня складну несприятливу погоду в Україні. Температура повітря відчутно знизиться.
«Над нами буде циклон, який і зумовить суттєве погіршення погоди. Це знову нестерпний дощ з мокрим снігом. Несприятлива ситуація як для руху автомобілів, так і для пішоходів. Буде ожеледь або просто слизькі дороги», - розповіла Діденко.
Також 10 грудня суттєво посилиться вітер, пориви можливі до штормового.
«Ця сила вітру у поєднанні з опадами, комфорту не додасть. Температура повітря буде надзвичайно різноманітною і стрибатиме. Сильний вітер буде і в понеділок», - зазначила синоптик.
Джерело: Еспресо ТВ