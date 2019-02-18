Погода на вівторок: вночі приморозить, вдень буде сонячно і тепло графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві 19 лютого вночі прогнозують -4-7 градусів, а вдень +4+6 градусів

Уночі 19 лютого в Україні очікується похолодання до -8, але надалі по всій території країни знову потепліє.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

«Найближчої ночі також ясне, не захищене хмарами, небо, дозволить охолодити повітря до 4-8 градусів морозу, на Харківщині та Сумщині подекуди навіть до -8-10 градусів», - пише вона.

За прогнозом синоптика, у денні години вже підключиться сонце, тому потепліє до +3+7 градусів.

«На північному сході повітря не встигне прогрітися, там очікується -1+2 градуси. Найтеплішою буде погода у західних областях: вночі 0+3, вдень +5+11 градусів. У південній частині України очікується вночі 0-5 морозу, вдень +3+7 градусів. Трохи померзне наш Південь», - відзначає Діденко.

У Києві 19 лютого вночі прогнозують -4-7 градусів, а вдень +4+6 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, 20 лютого буде хмарно з проясненням, без опадів. Вночі на заході близько 0, на півночі, в центрі і півдні до -4, на сході до -6.

Вдень повітря прогріється до +9 на заході, до +6 на півночі та в центрі і до +5 на сході.

«Поки що буде в Києві порівняно тепло, похолодання прийде 22-23 лютого. А в неділю, 24 лютого, знову потепліє», - відзначає Діденко.