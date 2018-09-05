Погода стрімко змінюється: завтра в Україну прийдуть дощі з грозами



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У столиці завтра прогнозують дощі

6 вересня в Києві мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, у Житомирській і Київській областях місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди грози, у Чернігівській і Сумкою областях без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ (крім Полтавської та Дніпропетровської областей), подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+18 градусів, вдень +21...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ (крім Запорізької області), подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, удень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі місцями), подекуди грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +22...+27 градусів.

5 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.