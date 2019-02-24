Погода в Україні 24 лютого буде сонячною та морозною
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Найтепліше буде у декількох західних регіонах
У неділю, 24 лютого, по всій території України очікується хмарна погода, вдень потеплішає до +2. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на заході без опадів, денна температура повітря -1...+2 градуси. На сході також без опадів, вдень стовпчики термометра покажуть -2...+1, а вночі температура опуститься до -16.
У центральному регіоні температура повітря вдень -1...+2. На півдні вдень повітря прогріється до +1 градуса.
У північних областях трохи холодніше, тут температура повітря вдень -2...+1.
У Києві 24 лютого без істотних опадів. Температура вночі 4-6 ° морозу, вдень близько 0 °.
Відомий український синоптик Наталя Діденко також повідомила, що опадів на вихідні не очікується, але низька температура буде по всій Україні.