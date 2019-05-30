Погода в Україні на 30 травня: дощі з градом і спека до +33



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Сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують короткочасні дощі.

У Києві сьогодні прогнозують мінливу хмарність, вдень короткочасний дощ

У четвер, 30 травня, у більшості областей України синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Дощитиме у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, місцями Кіровоградській і Одеській областях. Вдень можливі грози, а в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Очікується мінлива хмарність.

На Заході температура повітря вдень +17-22. Вночі +9-14. У центральних областях очікується сонячна погода. Температура +26-31 вдень і +14-19 вночі.

На Півночі України вдень очікують +23-28. Вночі +13-18. У східних областях температура повітря вдень +28-33 градуси, а вночі знизиться до +14-19.

На Півдні вдень термометри покажуть +28-33. Вночі температура знизиться до +15-18.

У Києві сьогодні прогнозують мінливу хмарність. Вдень короткочасний дощ, а вночі місцями гроза. Вдень температура повітря прогріється до +27.