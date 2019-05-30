  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Погода в Україні на 30 травня: дощі з градом і спека до +33

    • Розсилка
    Сьогодні&nbsp;у більшості областей України синоптики прогнозують короткочасні дощі. - Погода в Україні на 30 травня: дощі з градом і спека до +33
    Сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують короткочасні дощі.

    У Києві сьогодні прогнозують мінливу хмарність, вдень короткочасний дощ

    У четвер, 30 травня, у більшості областей України синоптики прогнозують короткочасні дощі.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Дощитиме у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, місцями Кіровоградській і Одеській областях. Вдень можливі грози, а в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Очікується мінлива хмарність.

    На Заході температура повітря вдень +17-22. Вночі +9-14. У центральних областях очікується сонячна погода. Температура +26-31 вдень і +14-19 вночі.

    На Півночі України вдень очікують +23-28. Вночі +13-18. У східних областях температура повітря вдень +28-33 градуси, а вночі знизиться до +14-19.

    3_19

    На Півдні вдень термометри покажуть +28-33. Вночі температура знизиться до +15-18.

    У Києві сьогодні прогнозують мінливу хмарність. Вдень короткочасний дощ, а вночі місцями гроза. Вдень температура повітря прогріється до +27.

    Читайте також
    прогноз погоди атмосферне явище спека Укргідрометцентр Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ