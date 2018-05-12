Погром табору ромів на Львівщині: поліція відкрила кримінальне провадження
- Сьогодні, 02:01
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У Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір
Після погрому табору ромів у Львівській області поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
«За повідомленням про пожежу в стихійному поселенні на вулиці Городоцькій у Львові, яке надійшло в поліцію Львівщини, 10 травня слідчі відкрили кримінальне провадження. Подію зараз кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», — йдеться в повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування та встановлюють причетних до подіїї осіб.
Нагадаємо, у Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва поліції Львівської області з проханням відреагувати на напад на табір ромів, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.