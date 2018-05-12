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    Погром табору ромів на Львівщині: поліція відкрила кримінальне провадження

    • Сьогодні, 02:01
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    <span>У Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір&nbsp;</span>
    Фото: Громадське радіо/Ірина Саєвич
    У Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір 

    У Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір

    Після погрому табору ромів у Львівській області поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

    Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.

    «За повідомленням про пожежу в стихійному поселенні на вулиці Городоцькій у Львові, яке надійшло в поліцію Львівщини, 10 травня слідчі відкрили кримінальне провадження. Подію зараз кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», — йдеться в повідомленні.

    Наразі триває досудове розслідування та встановлюють причетних до подіїї осіб.

    Нагадаємо, у Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до керівництва поліції Львівської області з проханням відреагувати на напад на табір ромів, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у Рудному.

    напад розслідування поліція
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