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    Показ серіалу «Чорнобиль» на «1+1» спровокував скандал

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    Кадри із серіалу&nbsp;&laquo;Чорнобиль&raquo; - Показ серіалу «Чорнобиль» на «1+1» спровокував скандал
    Кадри із серіалу «Чорнобиль»

    Канал замінив при дубляжі слово «росіяни» на «наші»

    Британо-американський серіал «Чорнобиль», прем’єру якого так чекали в Україні і нарешті вона відбулася на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського «1+1», потрапив у скандал через український переклад.

    Громадський і культурний діяч Zen Antipop у своєму «Фейсбуці» звернув увагу на дуже некоректний переклад і озвучку.  

    «4-а серія, початок. Сцена з бабусею, яка відмовляється евакуюватися, перелічує усе горе, що пережила Україна за минуле століття й всіх, хто намагався прогнати її зі своєї землі: революція, люди царя, більшовики, Сталін та його Голодомор...Далі оригінал: «Then the Great War. German boys. Russian boys. More soldiers, more famine, more bodies». І переклад від «1+1»: «...спочатку німці, потім наші...». Розумієте, у «плюсів» Russians – це «наші», - звернув увагу засновник субкультурного руху Antipop.

    До слова, успіх мінісеріалу «Чорнобиль» від американського телеканалу HBO збільшив кількість туристів, які хочуть відвідати зону відчуження ЧАЕС.

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