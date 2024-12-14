Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини

Інвестори очікують на створення навесні 2025 року фонду стимулювання будівництва зеленої енергетики

В Україні навесні 2025 року може бути створений спеціальний фонд, який забезпечить гарантовані виплати інвесторам і це стимулюватиме будівництво нових зелених електростанцій. Про це заявив Олександр Подпругін, регіональний директор Notus Energy, заступник голови правління Української вітроенергетичної асоціації.

«Є сподівання, що наприкінці зими, на початку весни він (фонд) може бути інституціалізований», – сказав Подпругін.

За його словами, декілька урядів європейських країн, оголосили, що готові надавати гроші в такий фонд, розглядати умови його роботи. Однак про конкретні суми мова поки не йде. Також інвестор підкреслив, що є одна з міжнародних фінансових інституцій, яка оголосила, що готова бути управителем фонду.

«Велика зацікавленість є і у Міністерства економіки, яке підтримує цю ідею і також її просуває», – додав учасник ринку.

Він зазначив, що багато учасників ринку, потенційних інвесторів, держава та уряди європейських країн приділяють увагу реалізації ідеї і це тільки сприяє прискоренню створення фонду. Як повідомлялося раніше, ЄБРР підтримав ідею створення Фонду, який прискорить будівництво зеленої енергетики в Україні.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.

