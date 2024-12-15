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Демограф розповів, що буде з населенням України після війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
У післявоєнний період, головна задача України буде полягати у стабілізації чисельності населення
фото з відкритих джерел

Експерт пояснив, чому так стрімко скорочується чисельність населення

Демограф Олександр Гладун у інтерв'ю TCН.ua розповів, що відбуватиметься з населенням України після закінчення війни. За його словами, кількість людей у нашій країні скорочується з 1993 року.

«Зараз ця тенденція дещо прискорилася. Особливо в 2022 році, за рахунок міграції, чисельність населення впала в Україні дуже сильно. В подальшому, ми теж прогнозуємо, що вона буде потроху скорочуватися. Темпи цього скорочення залежать від тривалості війни та від того, наскільки ми зможемо проводити активну демографічну політику у частині зменшення смертності та підвищенні рівня народжуваності», – пояснює Олександр Гладун.

Демограф запевняє, що у післявоєнний період, головна задача України буде полягати у стабілізації чисельності населення, щоб воно не скорочувалося великими темпами.

Нагадаємо, чисельність населення України скоротиться цього року до 35,8 млн із 42 млн, які були у 2022 році, а до 2051 року може ще зменшитися до 25,2 млн. 

Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.

Також уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб з-поміж військовослужбовців. Точної кількості постраждалих цивільних немає і досі.

Раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.

До слова, інтерв'ю «Главкому» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що інтегрувати мешканців Криму після закінчення війни буде легше, аніж Донбасу.

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Теги: демографічна криза криза населення Олександр Гладун поранення Елла Лібанова

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