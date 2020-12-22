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    Поліцейський пес знайшов героїн у пасажира харківського метро

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    Нюх собаку не підвів: чоловік мав 25 пакунків з наркотиками&nbsp; - Поліцейський пес знайшов героїн у пасажира харківського метро
    Нюх собаку не підвів: чоловік мав 25 пакунків з наркотиками 

    Чоловіку загрожує ув'язнення на 12 років

    Поліцейський пес виявив героїн у пасажира метро. Сталося це в Харкові на станції «Південний вокзал». Там на одного з чоловіків раптом зреагував службовий собака.

    Правоохоронці вирішили оглянути пасажира. Нюх собаку не підвів: чоловік мав 25 пакунків з порошкоподібною речовиною. Крім того, в нього вилучили ще дві пластикові пляшки з рослинною речовиною. Експертиза підтвердила, що все знайдене - наркотики. Чоловіка затримали на час слідства, йому загрожує ув'язнення на 12 років.

    Між іншим, мерія Харкова пропонує назвати на честь Кернеса одну із станцій метро у місті. 

    Також днями через наркотики у силовиків виник певний конфуз. Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України вчора повідомили про виявлення крупної контрабанди кокаїну. Але у дописах на цю тему, розміщених у соціальних мережах відомства вказали різну вагу однієї і тієї ж партії наркотику. За даними МВС, мова йде про 54 кілограми, за даними СБУ – 45 кілограмів.

    Теги: Харків метро наркотики тварини
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