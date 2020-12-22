Поліцейський пес знайшов героїн у пасажира харківського метро

Чоловіку загрожує ув'язнення на 12 років

Поліцейський пес виявив героїн у пасажира метро. Сталося це в Харкові на станції «Південний вокзал». Там на одного з чоловіків раптом зреагував службовий собака.

Правоохоронці вирішили оглянути пасажира. Нюх собаку не підвів: чоловік мав 25 пакунків з порошкоподібною речовиною. Крім того, в нього вилучили ще дві пластикові пляшки з рослинною речовиною. Експертиза підтвердила, що все знайдене - наркотики. Чоловіка затримали на час слідства, йому загрожує ув'язнення на 12 років.

Між іншим, мерія Харкова пропонує назвати на честь Кернеса одну із станцій метро у місті.

Також днями через наркотики у силовиків виник певний конфуз. Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України вчора повідомили про виявлення крупної контрабанди кокаїну. Але у дописах на цю тему, розміщених у соціальних мережах відомства вказали різну вагу однієї і тієї ж партії наркотику. За даними МВС, мова йде про 54 кілограми, за даними СБУ – 45 кілограмів.