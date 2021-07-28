  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У громадському транспорті Харкова найближчим часом будуть проводити рейди і штрафувати - Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)
    У громадському транспорті Харкова найближчим часом будуть проводити рейди і штрафувати
    Фото: Харківська міськрада

    Пасажирів громадського транспорту перевірятимуть кожен день у години пік.

    У Харкові на станціях метрополітену та в наземному транспорті правоохоронці регулярно перевірятимуть носіння масок через численні порушення карантину, запровадженого через коронавірус. Про це повідомляє пресслужба міськради.

    За словами заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрія Руденка, дотримання карантинних норм контролюють представники Національної поліції, Харківської міської ради та Держпродпотребслужби.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)
    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)
    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)
    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)
    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)
    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)
    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)
    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)

    «Будемо працювати кожен день у години пік, щоб зупиняти недобросовісних пасажирів, які поводяться некоректно стосовно інших і, на жаль, забули, що ми пережили кілька місяців тому», – сказав Руденко.

    Проведення рейдів посилили через численні порушення карантинних вимог.

    У міськраді стверджують, що ще три тижні тому не було такого масового порушення карантинних вимог. Через це зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

    За порушення маскового режиму штраф для громадян становить 170 гривень, а за невиконання протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання – від 425 гривень і більше.

    За весь час пандемії у Харківській області підтвердили майже 150 тисяч випадків коронавірусу, понад 3 тисячі осіб померли.

    Тим часом у Києві вже складають списки для перепусток на транспорт. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок. 97% ліжок, призначених для хворих на Covid-19, забезпечені киснем.

    Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    Додамо, що президент Зеленський розкритикував хресний хід у Києві: «я масок там не бачив».

    Теги: Харків громадський транспорт штраф поліція карантин транспорт коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)