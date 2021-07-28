Поліція Харкова ловить безмасочників у транспорті (фото)

У громадському транспорті Харкова найближчим часом будуть проводити рейди і штрафувати

Пасажирів громадського транспорту перевірятимуть кожен день у години пік.

У Харкові на станціях метрополітену та в наземному транспорті правоохоронці регулярно перевірятимуть носіння масок через численні порушення карантину, запровадженого через коронавірус. Про це повідомляє пресслужба міськради.

За словами заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрія Руденка, дотримання карантинних норм контролюють представники Національної поліції, Харківської міської ради та Держпродпотребслужби.

«Будемо працювати кожен день у години пік, щоб зупиняти недобросовісних пасажирів, які поводяться некоректно стосовно інших і, на жаль, забули, що ми пережили кілька місяців тому», – сказав Руденко.

Проведення рейдів посилили через численні порушення карантинних вимог.

У міськраді стверджують, що ще три тижні тому не було такого масового порушення карантинних вимог. Через це зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

За порушення маскового режиму штраф для громадян становить 170 гривень, а за невиконання протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання – від 425 гривень і більше.

За весь час пандемії у Харківській області підтвердили майже 150 тисяч випадків коронавірусу, понад 3 тисячі осіб померли.

Тим часом у Києві вже складають списки для перепусток на транспорт. Наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок. 97% ліжок, призначених для хворих на Covid-19, забезпечені киснем.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Додамо, що президент Зеленський розкритикував хресний хід у Києві: «я масок там не бачив».