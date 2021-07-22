Підготовка Києва до третьої хвилі пандемії: скільки лікарняних ліжок забезпечено киснем

Столична влада перевіряє медзаклади на готовність до нової хвилі коронавірусу

У комунальних медзакладах Києва киснем забезпечені 97% ліжок, призначених для хворих на Covid-19. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко за результатами інспекції лікарень, що включені до першої та другої хвиль госпітальних баз для прийому хворих на коронавірус.

Серед проінспектованих медзакладів: КНП «Київський міський центр радіаційного захисту населення міста Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи», КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» та КНП «Київська міська клінічна лікарня № 3».

«На сьогодні у столиці киснем забезпечено 97% ліжок, на яких надається медична допомога хворим на Covid-19. Кошти на встановлення або ремонти систем киснепостачання було передбачено як із державного, так і з міського бюджетів. На сьогодні у деяких лікарнях ще тривають ремонті роботи, утім більшість із них вже забезпечено централізованим киснем», – розповіла Старостенко.

Зокрема:

у КНП «Київська міська клінічна лікарня №3» 320 із 420 ліжок можуть бути розгорнуті для надання медичної допомоги хворим з підозрою або з підтвердженням захворювання на Covid-19. Усі вони повністю забезпечені централізованим киснем – із 1 квітня 2021 року у закладі була підключена киснева станція потужністю 6 тонн. Загалом у лікарні за березень-квітень 2021 року було проліковано від Covid-19 майже 900 пацієнтів;

у КНП «Київський міський центр радіаційного захисту населення міста Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи» у 180 із 270 ліжок можуть бути розгорнуті для надання медичної допомоги хворим з підозрою або з підтвердженням захворювання на Covid-19. Усі вони також повністю забезпечені киснем. Протягом грудня 2020-квітня 2021 у закладі було проліковано від Covid-19 1 162 пацієнти;

у КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» 70 із 80 ліжок можуть бути розгорнуті для надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю з підозрою або з підтвердженням захворювання на Covid-19. Усі ліжка на 100% забезпечені киснем за рахунок кисневих точок та концентраторів. У відділенні з вересня 2020 р. до червня 2021 року було проліковано понад 400 пацієнтів.

Старостенко нагадала, що попри максимальну готовність усіх закладів та медичних працівників до третьої хвилі епідемії найбільш ефективний спосіб запобігти важкому перебігу хвороби Covid-19 – це вакцинація.

«Закликаємо киян не зволікати та записуватися на щеплення. Сьогодні вже триває 5 етап вакцинації, а отже щепитися можуть усі охочі віком від 18 років. Захистіть себе та своїх близьких», – закликала Старостенко.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням було виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта». Дослідження проведено завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам. Наразі біоматеріал передано для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Як повідомлялося, наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.