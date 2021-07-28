Від Covid-19 вже померло майже 53 тисячі українців

За минулу добу 507 осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус

Вчора від коронавірусу померли 15 українських пацієнтів

Минулої доби в Україні виявили 717 нових випадків Covid-19. При чому 15 пацієнтів померли від ускладнень, а загальна кількість смертей за час пандемії наближається до 53 тисяч. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу 507 осіб госпіталізували, 459 осіб одужало.

За добу методом ПЛР протестували 20 673 особи, методом ІФА – 8 592 особи, експрес-тестами – 16 979 осіб.

Фото: МОЗ

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіла 2 250 061 особа, одужало – 2 185 339 осіб, летальних випадків – 52 891.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Зазначимо, що напередодні у Києві помер пацієнт із «Дельта-штамом» Covid-19. Зауважимо, що виявити зазначений штам коронавірусу медикам вдалося лише за допомогою спеціальних реагентів, яких в Україні поки дуже мало.

До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.