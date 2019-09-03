Поліція Криму припинила діяльність злодіїв у законі



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Розслідування тривало близько року

Кримська поліція задокументувала та припинила діяльність злочинної організації, яку контролювали злодії у законі. Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

Розслідування тривало близько року.

Зловмисники контролювали злочинні групи, а також злочинців, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Затримані упродовж двох років зібрали 23 млн грн для злодійського «общака».

Поліція Криму співпрацювала з працівниками СБУ Херсонської області. Діяльність злочинців задокументували та припинили. Злочинцям інкримінують статті 255 (створення злочинної організації), 189 (вимагання) та 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

«Члени злочинної організації діяли на території Автономної Республіки Крим, а також Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Документування незаконної діяльності злочинної організації тривало майже рік. За цей час вдалося встановити, що вона функціонувала під керівництвом так званих злодіїв у законі, – повідомив начальник Головного управління Національної поліції в АР Крим та Севастополі Віталій Стрижак.

За даними поліції, отримані кошти використовувалися для особистих потреб «злодіїв у законі», а також йшли для забезпечення кримінальних «авторитетів» цигарками і алкоголем, і на придбання мобільних телефонів. Крім того, злочинці організовували злочинні «сходки», здійснювали підкуп посадових осіб, наймали адвокати для членів злочинної організації, а також проводили акції із дискредитації правоохоронних органів України.

«Слідчі вже встановили, що так званим куратором Півдня України був мешканець Одеси, «злодій у законі» на прізвисько «Шарик». Херсонську «ланку» злочинної організації очолював лідер регіонального злочинного середовища. В його обов’язки входив контроль за наповненням «общака». Кошти надходили як від окремих злочинців, так і від організованих злочинних груп. Ці гроші – це здобич від шахрайських дій, крадіжок, автоугонів, нелегальних автоперевезень до Криму. Так, упродовж двох років сума «внесків» склала 23 мільйони гривень», – зазначив керівник Кримської поліції.

Наразі слідчі в рамках кримінального провадження оголосили підозру чотирьом фігурантам. Триває досудове розслідування.

Зазначимо, банду викрили на початку серпня цього року.