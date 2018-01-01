Поліція на Львівщині затримала вандалів, які відбили голову пам'ятнику Шевченка
- Сьогодні, 09:25
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Зловмисники нищили памятники, щоб мідь, якою покрита скульптура, здати на металобрухт
Поліція затримала двох чоловіків, причетних до нищення пам'ятника Тарасові Шевченку в Стрию на Львівщині.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.
Зазначається, що зловмисники відбили голову пам'ятника та викрали її.
Винними у викраденні виявилися двоє раніше судимих місцевих мешканців, віком 24 та 26 років.
За словами начальника Стрийського відділу поліції Івана Малиша, зловмисники нищили памятники, щоб мідь, якою покрита скульптура, здати на металобрухт.
Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.
У грудні 2017 року цей пам’ятник уже зазнавав значних пошкоджень. Невідомі здерли бронзове покриття зі спини скульптури та однієї ноги.