  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліція на Львівщині затримала вандалів, які відбили голову пам'ятнику Шевченка

    Зловмисники нищили памятники, щоб мідь, якою покрита скульптура, здати на металобрухт
    Поліція затримала двох чоловіків, причетних до нищення пам'ятника Тарасові Шевченку в Стрию на Львівщині. [READ_MORE] Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області. Зазначається, що зловмисники відбили голову пам'ятника та викрали її. Винними у викраденні виявилися двоє раніше судимих місцевих мешканців, віком 24 та 26 років. За словами
    • Сьогодні, 09:25
    • Розсилка

    Зловмисники нищили памятники, щоб мідь, якою покрита скульптура, здати на металобрухт

    Поліція затримала двох чоловіків, причетних до нищення пам'ятника Тарасові Шевченку в Стрию на Львівщині.

    Читайте також

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

    Зазначається, що зловмисники відбили голову пам'ятника та викрали її.

    Винними у викраденні виявилися двоє раніше судимих місцевих мешканців, віком 24 та 26 років.

    За словами начальника Стрийського відділу поліції Івана Малиша, зловмисники нищили памятники, щоб мідь, якою покрита скульптура, здати на металобрухт.

    Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

     im-1448932_1498733_01

    Нагадаємо, у Стрию 11 лютого правоохоронці виявили, що у пам’ятника Шевченку у міському парку культури і відпочинку невідомі відбили голову.

    У грудні 2017 року цей пам’ятник уже зазнавав значних пошкоджень. Невідомі здерли бронзове покриття зі спини скульптури та однієї ноги.

     

    Читайте також
    Львівщина пам'ять вандалізм поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ