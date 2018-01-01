Поліція на Львівщині затримала вандалів, які відбили голову пам'ятнику Шевченка

Зловмисники нищили памятники, щоб мідь, якою покрита скульптура, здати на металобрухт

Поліція затримала двох чоловіків, причетних до нищення пам'ятника Тарасові Шевченку в Стрию на Львівщині. [READ_MORE] Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області. Зазначається, що зловмисники відбили голову пам'ятника та викрали її. Винними у викраденні виявилися двоє раніше судимих місцевих мешканців, віком 24 та 26 років. За словами