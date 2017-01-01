Поліція не підтвердила інформацію про «замінування» аеропорту в Одесі

Вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено

Поліція спростувала інформацію про «замінування« ВАТ «Міжнародний аеропорт «Одеса«, яка надійшла сьогодні, 24 листопада. Про це повідомляє прес-служба поліції області. «Перевірка території аеропорту завершено. Було евакуйовано 168 громадян. Вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено», - йдеться в



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Вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено

Поліція спростувала інформацію про «замінування« ВАТ «Міжнародний аеропорт «Одеса«, яка надійшла сьогодні, 24 листопада.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

«Перевірка території аеропорту завершено. Було евакуйовано 168 громадян. Вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено», - йдеться в повідомленні поліції.

Раніше Одеський аеропорт евакуювали у зв'язку з повідомленням про замінування, на місце виїхали вибухотехніки.

«В довідкову службу ВАТ «Міжнародний аеропорт «Одеса» надійшло телефонне повідомлення про те, що аеропорт заміновано. Працівники аеропорту негайно зателефонували в поліцію«, - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП та кінологи зі службовими собаками.

Нагадаємо, сьогодні 24 листопада надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Київ».

Згодом стало відомо, що сьогодні в Україні одночасно «замінували» кілька аеропортів.

Наразі в поліції повідомили, що в столичному аеропорту вибухівку не знайшли.