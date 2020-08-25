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    Поліція Німеччини виявила нелегальну тютюнову фабрику: там працювали українці

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    Підпільний цех виробляв сигарети для британського чорного ринку - Поліція Німеччини виявила нелегальну тютюнову фабрику: там працювали українці
    Підпільний цех виробляв сигарети для британського чорного ринку
    Foto: Henning Kaiser / dpa

    Цех виробляв 10 млн одиниць контрафактної продукції на тиждень, в тому числі брендів Regal, Richman і Mayfair

    У Німеччині викрили одну з найбільших підпільних фабрик з виробництва сигарет, де працювали громадяни України і Польщі.

    Як повідомляє Bild, під час обшуків правоохоронці вилучили шість тонн тютюну, папір і пакувальні матеріали, 11 млн штук сигарет марки Richmond.

    За даними німецької влади, у приміщенні фабрики затримали 12 громадян України і Польщі віком від 28 до 59 років.

    На фабриці, яка почала працювати в кінці 2016 року, було встановлено сучасне обладнання. За попередніми оцінками, цех виробляв 10 млн одиниць контрафактної продукції на тиждень, в тому числі брендів Regal, Richman і Mayfair.

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    Поліція Німеччини виявила нелегальну тютюнову фабрику: там працювали українці
    Поліція Німеччини виявила нелегальну тютюнову фабрику: там працювали українці
    Поліція Німеччини виявила нелегальну тютюнову фабрику: там працювали українці

    «Банда діяла дуже професійно. Зала, в якій здійснювалося виробництво, була звукоізольованою, щоб назовні не проникав шум. Система вентиляції забезпечувала свіже повітря. Щоб не привертати увагу великими рахунками за електроенергію, дизельний генератор виробляв електроенергію для фабрик», — розповів Хольгер Гісельманн з департаменту митного розслідування в Ессені.

    За попередніми даними, підпільний цех виробляв сигарети для британського чорного ринку.

     

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