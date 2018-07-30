Поліція оголосила підозру адміністратору піратського сайту, який показував «Кіборги»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція закрила сайт, який демонстрував піратську версію «Кіборгів»

Чоловіку загрожує до 6 років ув’язнення

Адміністратору сайту kinoprostir.com, на якому незаконно транслювали фільм українського режисера Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги», повідомили про підозру у порушенні авторських прав, що призвело до матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомила прес-служба департаменту кіберполіції Нацполіції.

Адміністратором сайту виявився 31-річний уродженець Київщини. Раніше поліція провела у його квартирі обшук та вилучила комп'ютерну техніку. Результати експертизи підтвердили, що саме за допомогою цієї техніки на піратському сайті транслювали фільми із порушенням авторських прав.

Чоловіку загрожує до 6 років ув’язнення.

У червні кіберполіція України закрила піратський сайт «kinoprostir.com», який діяв протягом трьох років та незаконно транслював фільм українського режисера «Кіборги». Унаслідок незаконної діяльності власники прав на фільм недоотримали понад 2,5 мільйони гривень.

7 грудня у прокат вийшов фільм українського режисера Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги». Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. Наприкінці листопада Ахтем разом з творчою групою розпочав тур містами України з презентацією «Кіборгів».