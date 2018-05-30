Поліція перевіряє автомобілі біля будинку, де вбили Бабченка
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Розсилка
Напередодні правоохоронці обшукали весь під'їзд і сміттєвий бак поруч з домом
Вранці у середу, 30 травня, у дворі біля будинку загиблого у Києві журналіста Аркадія Бабченка залишаються кілька правоохоронців. Вони перевіряють автомобілі і просять відео з реєстраторів.
Про це повідомляє телеканал «112 Україна».
Зазначається, що правоохоронці зупиняють автомобілі на вулиці, яка прилегла до будинку, перевіряють документи, питають, чи були присутніми водії, коли сталося вбивство, просять відео з реєстраторів.
До будинку заходили дільничні, які проводять перевірку, опитують сусідів.
Також напередодні правоохоронці обшукали весь під'їзд і сміттєвий бак поруч з домом, де сталося вбивство.
Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.
У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала у квартирі.
За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.
Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.
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