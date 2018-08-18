Поліція просить батьків бути пильними: за літо у водоймах загинули 53 дітей



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У п’ятницю у річці Стир потонула 16-річна дівчина, намагаючись врятувати молодшу дитину

Цього літа за період від 1 червня до 16 серпня у водоймах загинули 53 дітей, з них 22 – до 10 років, решта – тінейджери.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Він розповів, що у п’ятницю у річці Стир потонула 16-річна дівчина, намагаючись врятувати молодшу дитину.

«Дітям потрібні дорослі, аби захищати їх та робити все, аби вони уникали небезпеку. Ми маємо навчитися вчасно приходити на допомогу нашим дітям й це має бути цілий комплекс дій від виховання в сім’ї, дитячому садочку до школи, як себе поводити на річці, автошляхах, загалом як поводити себе, аби зберегти власне життя та здоров`я», – написав поліцейський.

Для порівняння Аброськін також наводить статистику смерті дітей у ДТП за цей же період – 51 випадок, а такожза весь час воєнних дій на Сході Україні – 63 дитини.

Загалом, з початку року на водоймах України вже загинули 874 людини, з яких 88 дітей. При цьому вдалося врятувати 593 осіб та 110 дітей.