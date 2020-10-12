«Вона «вище» нас, понімаєте?». В Одесі вчителька облаяла ученицю за українську мову



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Вчителька одеської школи накричала на україномовну ученицю й довела її до сліз

Скандальну вчительку вже звільнили

В Одеській гімназії вчителька нагримала на ученицю, яка відповідала їй українською. На думку викладачки, цим дівчинка робила себе «вищою» за інших.

Про це повідомили у Facebook-групі «Батьки SOS», де виклали аудіозапис інциденту.

Викладачка проводила заняття з малювання серед учнів молодших класів, на який учениця забула принести художній альбом. Спочатку жінка запитала в дівчинки, якою мовою вона розмовляє, якщо та відповідала на її запитання українською. А після відповіді учениці почала на неї кричати: «А ну встань! Поднялась! Поднялась, я говорю! «Так»! Как ты отвечаешь мне? Ты посмотри на нее!».

Після цього викладачка змусила дівчинку постояти та «подумати над власною поведінкою».

«Я чувствую что мне вообще треба на українській мові з вами. Бо у нас, бачте, що робиться? Вона на українській мові, так вона, получається, зверху. А ми знизу. Вона «вище» нас, понімаєте?», ㅡ каже вчителька.

Вона продовжила вичитувати дівчинку за те, що прийшла без альбому для малювання та «прикривається мовою».На записі чутно, як дівчинка почала плакати, а вчителька почала її заспокоювати.

«Так нельзя говорить. Ну так получается, дети? Что она уже выше нас. Нет? Ну вы так решили сами? Я ж ей не запрещаю на украинском, пожалуйста. Но не надо так делать, что это выше, чем вы», ㅡ сказала вчителька.

У підсумку викладачку одеського ліцею №4 звільнили з роботи за ст. ст. 41 Кодексу законів про працю (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи). У департаменті освіти Одеської міськради заявили, що готують звернення до компетентних органів та вибачились перед постраждалою ученицею та її батьками.

На цей інцидент відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кременя, він назвав його «жахливим».

«Як Уповноважений із захисту державної мови, освітянин і батько, заявляю, що подібні вчителі, вихователі чи методисти, які все ще дозволяють собі так поводитися з дітьми, не мають жодного права обіймати такі посади», ㅡ зазначив він.

Кременя звернувся до Міносвіти з вимогою провести роз’яснювальну роботу з усіма навчальними закладами, щоб попередити та не допустити подібних випадків утиску здобувачів освіти.