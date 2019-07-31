Всі лікарні, готелі та церкви Львова «замінував» невідомий



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Евакуації населення не було

У Львові поліція перевіряє інформацію про можливе закладення вибухових пристроїв в лікарнях, церквах та готелях міста, але масової евакуації не проводили. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНІАН.

Зазначається, що 30 липня о 16:14 на електронну пошту патрульної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування усіх лікарень, пологових будинків, дитячих садків, торгівельних центрів, релігійних споруд та готелів Львова. Анонім не висував ніяких умов.

Повідомлення було зафіксовано, проводився моніторинг ситуації. Проводяться заходи з виявлення особи, яка надала повідомлення", - зазначили в Львівській ОДА.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що у Києві замінували всі дитячі садки і Шевченківськй райсуд.

А 24 червня у столиці було «заміновано» 19 ТРЦ, всі пологові будинки, навчальні заклади, говорять у відомстві.