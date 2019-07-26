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    За пів року столицю «мінували» більше разів, ніж за весь 2018-й

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    На відпрацювання повідомлень про мінування об'єктів виїжджають поліцейські, вибухотехніки, кінологи з собаками - За пів року столицю «мінували» більше разів, ніж за весь 2018-й
    На відпрацювання повідомлень про мінування об'єктів виїжджають поліцейські, вибухотехніки, кінологи з собаками

    У 2012 році поліція відкрила всього лише 14 проваджень за фактами повідомлень про мінування

    З початку 2019 року по 20 червня правоохоронці відкрили 242 кримінальних провадження за фактами завідомо неправдивих повідомлень про мінування об’єктів Києва. Про це йдеться в офіційній відповіді Головного управління Нацполіції у Києві на звернення депутата Київради Олександра Пабата.

    «242 кримінальних провадження за ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи псування об'єктів власності» за півроку 2019-го, проти 191-го за весь період 2018 року», - зазначив депутат на своїй сторінці у Facebook.

    При цьому, у 2012 році у базі поліції всього 14 проваджень у справі псевдомінерів.

    Згідно з даними столичної поліції, у 2013 році було відкрито 81 провадження щодо повідомлень про мінування об’єктів, у 2014-му – 391, у 2015-му – 199, у 2016-му – 248, у 2017-му – 194.

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    У поліції також повідомили, що вартість одного виїзду групи правоохоронців на об’єкт у кожному випадку різна.


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    Нагадаємо, з 15 по 21 липня столичні правоохоронці і рятувальники здійснили 10 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 465 виїздів по заявках щодо мінування об’єктів Києва.

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