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    Поліція уточнила кількість жертв в результаті стрілянини у Флориді

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    Поліція біля місця стрілянини - Поліція уточнила кількість жертв в результаті стрілянини у Флориді
    Поліція біля місця стрілянини

    Вогонь відкрив 24-річний учасник турніру, який згодом наклав на себе руки

    Внаслідок стрілянини на змаганнях з кіберспорту в розважальному центрі Джексонвілля (штат Флорида) загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

    Про це повідомив місцевий шериф Майк Вільямс, інформує CNN.

    Шериф також розповів, що стрілянину відкрив 24-річний учасник турніру Девід Кац, який згодом наклав на себе руки.

    За словами Вільямса, на місці події були виявлені три тіла, у тому числі підозрюваного.

    Дев'ять осіб були госпіталізовані, ще двоє дісталися до лікарні самі.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що жертвами стрілянини під час турніру з відеоігор стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу офіс шерифа місцевої поліції повідомляв про «численні жертви» в результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.

    Також повідомлялося, що зловмисник відкрив стрілянину після того, як програв у відеогру на турнірі з американського футболу.

    Зазначимо, що стан одного із госпіталізованих після стрілянини оцінювався як важкий.

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