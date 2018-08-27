Поліція уточнила кількість жертв в результаті стрілянини у Флориді



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Поліція біля місця стрілянини

Вогонь відкрив 24-річний учасник турніру, який згодом наклав на себе руки

Внаслідок стрілянини на змаганнях з кіберспорту в розважальному центрі Джексонвілля (штат Флорида) загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомив місцевий шериф Майк Вільямс, інформує CNN.

Шериф також розповів, що стрілянину відкрив 24-річний учасник турніру Девід Кац, який згодом наклав на себе руки.

За словами Вільямса, на місці події були виявлені три тіла, у тому числі підозрюваного.

Дев'ять осіб були госпіталізовані, ще двоє дісталися до лікарні самі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жертвами стрілянини під час турніру з відеоігор стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу офіс шерифа місцевої поліції повідомляв про «численні жертви» в результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.

Також повідомлялося, що зловмисник відкрив стрілянину після того, як програв у відеогру на турнірі з американського футболу.

Зазначимо, що стан одного із госпіталізованих після стрілянини оцінювався як важкий.