Поліція викрила росіянина, який купував на Донеччині дітей для сексуальної експлуатації



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На час скоєння злочину підліткам було 16 років

На Донеччині правоохоронці викрили громадянина РФ у купівлі дітей для сексуальної експлуатації.

Про це 30 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

«Чоловік приїздив в Україну до знайомого, який за грошову винагороду надавав в сексуальне рабство дітей, що перебували в уразливому стані (сироти та позбавлені батьківської опіки)», - заявили в поліції.

Зазначається, що було встановлено чотирьох потерпілих.

«Факти торгівлі дітьми були виявлені в ході розслідування злочинної діяльності жителя Слов’янська, який зараз перебуває під арештом за статеві злочини відносно неповнолітніх, які він вчиняв протягом 13 років», - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили, що у період 2012-2014 років з вказаним педофілом налагодив зв'язок громадянин РФ. Чоловік за гроші брав хлопчиків «в оренду» з метою вчинення сексуального насильства. На час скоєння злочину підліткам було 16 років.

«Продавець змушував неповнолітніх жертв виконувати вимоги росіянина, залякуючи розправою, до того ж діти роками перебували в психологічній залежності від нього. Покупець вивозив потерпілих до інших міст Донецької області, потім повертав утримувачу місця розпусти», - говориться у повідомленні.

На сьогодні співробітники поліції зібрали докази причетності громадянина РФ до чотирьох фактів торгівлі дітьми.

Зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.