Чому цей Конституційний суд має піти. Головні аргументи

Конституційний суд поставив себе вище всіх громадян України

20 років тому мені, ще молодому журналісту, тодішній опозиційний політик Сергій Головатий розтлумачив, у чому різниця між «верховенством закону» та «верховенством права». Гітлер убивав людей у газових камерах у суворій відповідності до «верховенства закону». Сталін розстрілював українських дисидентів так само чітко згідно з приписами «верховенства закону». Тоді як головним має бути принцип «верховенства права», який заснований на базових правах людини, в тому числі мати чесну владу – виконавчу, законодавчу та судову.

Зараз Конституційний суд поставив себе вище всіх громадян України. Він став не запобіжником в інтересах народу, він узурпував владу народу - бо його рішення направлені проти інтересів народу на прозорість влади, позбавлені жодного сенсу, окрім кругової поруки та виконання замовлень проросійського лоббі. Зверніть увагу - телеканали Медведчука повністю проігнорували цю тему протягом останніх днів. Вони розуміють, що рішення КС, спровоковане ОПЗЖ, є супер непопулярним в народі. Тому просто оминають цю дискусію, але саме це видає їх як замовників свавілля.

І цей склад КС буде зносити нові та нові закони, переслідуючи мету узурпації влади та руйнуючи відносини з цивілізованим світом, щоб в України не лишилося іншого вибору, окрім Путіна. Не дарма права рука нинішнього голови КС, суддя Литвинов має вищу військову освіту, здобуту в Росії. Тому жодні переписування закону нічого не змінять, поки там будуть ті саме судді.

Особливим цинічно, що доповідач по справі декларацій Сліденко сам став суддею КС в спосіб, який теж при бажанні можна назвати неправовим. Так само, як і його колега Сас, який голосував за рішення проти антикорупційних органів.

Тому цей КС має бути піти. Новий має бути зібраний з людей із бездоганною репутацією та в консультаціях з фракціями парламенту. Більше не повинно бути «суддів Януковича» чи «суддів Порошенка», так само не повинно бути «суддів Зеленського» – ми здатні назбирати в 40-мільйонній країні 18 осіб, які мають за душею ідеали «верховенства права», а не московські конт(р)акти та бажання наживи.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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