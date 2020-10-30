  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Лещенко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чому цей Конституційний суд має піти. Головні аргументи

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Чому цей Конституційний суд має піти. Головні аргументи

    Конституційний суд поставив себе вище всіх громадян України

    20 років тому мені, ще молодому журналісту, тодішній опозиційний політик Сергій Головатий розтлумачив, у чому різниця між «верховенством закону» та «верховенством права». Гітлер убивав людей у газових камерах у суворій відповідності до «верховенства закону». Сталін розстрілював українських дисидентів так само чітко згідно з приписами «верховенства закону». Тоді як головним має бути принцип «верховенства права», який заснований на базових правах людини, в тому числі мати чесну владу – виконавчу, законодавчу та судову.

    Зараз Конституційний суд поставив себе вище всіх громадян України. Він став не запобіжником в інтересах народу, він узурпував владу народу - бо його рішення направлені проти інтересів народу на прозорість влади, позбавлені жодного сенсу, окрім кругової поруки та виконання замовлень проросійського лоббі. Зверніть увагу - телеканали Медведчука повністю проігнорували цю тему протягом останніх днів. Вони розуміють, що рішення КС, спровоковане ОПЗЖ, є супер непопулярним в народі. Тому просто оминають цю дискусію, але саме це видає їх як замовників свавілля.

    І цей склад КС буде зносити нові та нові закони, переслідуючи мету узурпації влади та руйнуючи відносини з цивілізованим світом, щоб в України не лишилося іншого вибору, окрім Путіна. Не дарма права рука нинішнього голови КС, суддя Литвинов має вищу військову освіту, здобуту в Росії. Тому жодні переписування закону нічого не змінять, поки там будуть ті саме судді.

    Особливим цинічно, що доповідач по справі декларацій Сліденко сам став суддею КС в спосіб, який теж при бажанні можна назвати неправовим. Так само, як і його колега Сас, який голосував за рішення проти антикорупційних органів.

    Тому цей КС має бути піти. Новий має бути зібраний з людей із бездоганною репутацією та в консультаціях з фракціями парламенту. Більше не повинно бути «суддів Януковича» чи «суддів Порошенка», так само не повинно бути «суддів Зеленського» – ми здатні назбирати в 40-мільйонній країні 18 осіб, які мають за душею ідеали «верховенства права», а не московські конт(р)акти та бажання наживи.

    Читайте також: Боротьба зі «шкідниками». До чого призведе атака Зеленського на Конституційний суд

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    корупція в Україні Конституційний суд протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Ігор Тишкевич
    Ігор Тишкевич

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies