Поліція закликала українців бути обачними у Чорну п’ятницю
Чорна п’ятниця традиційно відкриває різдвяний сезон розпродажів у США
У Нацполіції України закликали громадян бути обачними і зважати на ризики, пов’язані з діями шахраїв у так звану Чорну п’ятницю.
«Так хочеться всього і побільше у Black Friday. Так само думають і шахраї. Будьте обачними, нехай ваш онлайн-шопінг буде безпечним», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook.
Інформації про те, чи були скарги або звернення від громадян щодо порушення їхніх споживчих прав у Чорну п’ятницю немає.
Раніше більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масового шопінгу у Чорну п'ятницю.
Також Главком повідомляв, що сьогодні у столиці в торговельних центрах в чергах за знижками стоять сотні людей. Переважно прагнуть купити одяг, електроніку та побутову техніку