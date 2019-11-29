Поліція закликала українців бути обачними у Чорну п’ятницю



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Чорна п'ятниця – це день масових розпродажів і знижок

Чорна п’ятниця традиційно відкриває різдвяний сезон розпродажів у США

У Нацполіції України закликали громадян бути обачними і зважати на ризики, пов’язані з діями шахраїв у так звану Чорну п’ятницю.

«Так хочеться всього і побільше у Black Friday. Так само думають і шахраї. Будьте обачними, нехай ваш онлайн-шопінг буде безпечним», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

Інформації про те, чи були скарги або звернення від громадян щодо порушення їхніх споживчих прав у Чорну п’ятницю немає.

«Чорна п’ятниця» – популярний день розпродажів і значних знижок на товари у США, що припадає на наступний день після державного свята Дня подяки. В Україні, як стверджують експерти, цей день торговельні мережі переважно використовують як маркетинговий хід, який не завжди означає вигідну для покупця пропозицію.

Раніше більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масового шопінгу у Чорну п'ятницю.

Також Главком повідомляв, що сьогодні у столиці в торговельних центрах в чергах за знижками стоять сотні людей. Переважно прагнуть купити одяг, електроніку та побутову техніку