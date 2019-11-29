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    Поліція закликала українців бути обачними у Чорну п’ятницю

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    <span>Чорна п'ятниця &ndash; це день масових розпродажів і знижок</span> - Поліція закликала українців бути обачними у Чорну п’ятницю
    Чорна п'ятниця – це день масових розпродажів і знижок

    Чорна п’ятниця традиційно відкриває різдвяний сезон розпродажів у США

    У Нацполіції України закликали громадян бути обачними і зважати на ризики, пов’язані з діями шахраїв у так звану Чорну п’ятницю.

    «Так хочеться всього і побільше у Black Friday. Так само думають і шахраї. Будьте обачними, нехай ваш онлайн-шопінг буде безпечним», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

    Інформації про те, чи були скарги або звернення від громадян щодо порушення їхніх споживчих прав у Чорну п’ятницю немає.

    «Чорна п’ятниця» – популярний день розпродажів і значних знижок на товари у США, що припадає на наступний день після державного свята Дня подяки. В Україні, як стверджують експерти, цей день торговельні мережі переважно використовують як маркетинговий хід, який не завжди означає вигідну для покупця пропозицію.

    Раніше більш ніж 300 брендів одягу виступили з ініціативою відмовитись від масового шопінгу у Чорну п'ятницю.

    Також Главком повідомляв, що сьогодні у столиці в торговельних центрах в чергах за знижками стоять сотні людей. Переважно прагнуть купити одяг, електроніку та побутову техніку

     

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